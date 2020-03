Qui est Tom Payne, le héros de "Prodigal Son", la nouvelle série de TF1 ?

Ne l'appelez plus Jésus. Tom Payne, que les fans de "The Walking Dead" connaissent bien pour son rôle de Paul "Jesus" Rovia change de registre. Et de coupe de cheveux. Il a sacrifié sa longue tignasse et sa barbe pour se glisser dans la peau de Malcolm Bright, le héros de "Prodigal Son", qui débarque ce mardi 10 mars sur TF1. Lancée sur la Fox en septembre dernier, la fiction suit le quotidien d'un criminologue reconnu, Malcolm Bright donc, qui connaît mieux que personne la façon de penser des serial killers.

Et pour cause, c'est le fils d'un des pires tueurs en série américain, surnommé Le Chirurgien et qui croupit désormais en prison. Viré par le FBI parce qu'il ne respectait pas les règles, il est engagé comme consultant par Gil Arroyo, un policier new yorkais qui le connaît depuis plus de vingt ans, pour avoir son avis sur une enquête. Malcolm découvre alors l'existence d'un "copycat", qui reproduit le mode opératoire de son père...