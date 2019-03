Aliséa frustrée : "Un abandon médical, ce n’est pas dans la logique de Koh-Lanta"

Vous aviez voté contre lui lors du conseil !

Oui mais il fallait bien voter contre quelqu’un. C’est le but du jeu, on est tous là pour sauver notre peau. Et au contraire, je suis contente qu’il soit revenu.





On sent d’ailleurs que l’ambiance entre vous est restée bonne, en dépit des choix à faire…

Les bleus, c’est une équipe qui été formée par Maxime de façon humaine. Il l’a dit : chacun de ses membres a une personnalité différente et complémentaire de celle des autres. On a réussi à créer un gros lien entre nous et c’est ça qui est magnifique avec "Koh-Lanta". On y va pour gagner et à l’arrivée on se crée des amis et même une famille.





Qui aimeriez-vous voir gagner cette saison ?

Forcément, j’aimerais que ce soit quelqu’un de mon équipe. Je verrais bien Brice ou Chlo. Ou alors Béatrice, la chef des jaunes.