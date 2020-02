"H24" : de quoi parle la nouvelle série médicale de TF1 ? Florence Coste, alias Florence, la jeune recrue des urgences cache un lourd secret... − GILLES GUSTINE / FEDERATION / TF1

URGENCES - Ce lundi 3 février, TF1 donne le coup d'envoi de "H24", sa nouvelle série médicale. Emmenée par Anne Parillaud et Frédérique Bel, la fiction nous plonge dans le quotidien de quatre infirmières attachantes.

Les fans de séries médicales vont se frotter les mains. Ce lundi 3 février, TF1 dévoile "H24", sa nouvelle fiction qui nous plonge dans le quotidien de quatre infirmières d'un service d'urgences. En attendant le retour de "Grey's Anatomy", la chaîne qui diffuse en ce moment la deuxième saison de "New Amsterdam" met en lumière un corps de métier trop souvent cantonné à des seconds rôles. Tournée dans l’hôpital intercommunal Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois (là où Canal+ avait planté le décor de "Hippocrate"), "H24" se présente comme une série humaine et réaliste. On fait les présentations ?

L'histoire

Adaptation d'une série à succès finlandaise ("Syke", lancée en 2014), "H24" raconte l'histoire de quatre infirmières au sein des urgences chirurgicales de l'hôpital Flemming. Dévouées au bien-être de leurs patients, ces quatre femmes qui tentent tant bien que mal de concilier vie professionnelle et vie personnelle cachent toutes des fêlure. Il y a Gabrielle, la cheffe de service rebelle qui ne parvient pas à faire le deuil de son mari dans le coma depuis deux ans ; Florence, une infirmière hypersensible et accro à la morphine ; Sofia, une mère de famille qui revient d'un long congé parental de 3 ans ; et Tiphaine, une jeune infirmière qui joue les call-girls pour subvenir à ses besoins.

Le casting

Anne Parillaud fait un retour remarqué dans la peau de Gabrielle, la cheffe des infirmières. A ses côtés on retrouve Frédérique Bel ("Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?", "Pour Sarah") qui change de registre avec un rôle plus dramatique, Barbara Cabrita ("RIS : Police Scientifique", "La Cage dorée") et Florence Coste ("Le secret d'Elise", "Munch"). On croisera également le chemin d'une pléiade d'invités dont Fauve Hautot, Antoine Duléry, Liliane Rovère, Miche Jonasz ou encore Pascal Légitimus.

Une série réaliste

La série qui navigue entre les histoires d'amour compliquées et les cas médicaux à résoudre se veut réaliste. L'enjeu étant de mettre en avant le rôle des infirmières dans les hôpitaux, le secteur de la santé traversant actuellement une crise dans précédent. "Nous avons choisi des figurants parmi le personnel soignant. Certains avaient un rôle de figuration classique, d’autres nous conseillaient pour nous guider dans les gestes médicaux, notamment au bloc opératoire", explique Richard Allieu, producteur exécutif de la série. Les comédiennes ont toutes fait un stage au service des urgences d’Aulnay. "Certaines ont même demandé à y aller une deuxième fois !", s'amuse le producteur

Rania Hoballah