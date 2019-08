"Le Temps est assassin" : TF1 lance ce jeudi sa grande saga de la rentrée

"Le Temps est assassin", la fiction événementielle de TF1, démarre ce jeudi 29 août. Un polar adapté du roman à succès de Michel Bussi qui tiendra en haleine les téléspectateurs pendant huit épisodes.





Aux côtés de Mathilde Seigner, héroïne de cette mini-série, Caterina Murino, Fred Testot, et Jenifer. L'histoire, tournée en Corse, suit le retour de Clothilde, survivante de l'accident de la route qui a coûté la vie à ses parents et à son frère 25 ans plus tôt, sur les lieux du drame. Après avoir reçu une lettre de sa mère, elle va enquêté pour découvrir les circonstances exactes du drame. Découvrez en images un avant-goût de ce thriller dans le sujet du JT de 13 heures de TF1 en tête de cet article.