"Stars à nu" sur TF1 : quand les célébrités tombent le haut (et le bas) pour la bonne cause

"S'ils ont réussi à se dénuder devant des milliers de personnes, vous pourrez en faire de même devant votre médecin", a expliqué Alessandra Sublet lors de la présentation du programme à la presse en décembre dernier. Aux manettes de l'émission avec Chris Marques, qui jouera les metteurs en scène, l'animatrice a accepté de faire tomber le haut. "C'était difficile de ne pas se mouiller aussi. J'ai moins fait la maligne quand je me suis retrouvée sur scène, mais je ne regrette pas. Les gonzesses avec lesquelles je me suis retrouvée ont une vraie paire de couilles !", s'est amusée Alessandra Sublet.

C'est un programme qui n'a pas froid aux yeux. Le 31 janvier prochain, TF1 diffusera "Stars à nu", une émission d'un genre un peu particulier puisqu'on y suivra 15 célébrités qui ont accepté de relever un challenge culotté : préparer un spectacle d'effeuillage et le présenter face à un public de 12.000 personnes sur la scène du Lido, à Paris. Adaptation du programme anglais "Who Bares Win", le but de l'entreprise n'est pas de se rincer l'œil mais de sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein, de la prostate et des testicules.

"Toutes les célébrités qui ont dit oui ont laissé leur égo au placard pour parler du cancer", a précisé Arthur qui produit l'émission. "Et si, grâce à cette émission de divertissement, on convainc les téléspectateurs d'aller se faire dépister, on a tout gagné."

Découpée en deux parties, l'émission arrivera à l'antenne d'ici à la fin du mois. La première, consacrée aux hommes, sera diffusée le 31 janvier à 21h05 et la seconde, avec les femmes, est prévue pour la semaine suivante. Du côté des garçons, on retrouvera les mannequins Baptiste Giabiconi et Satya Oblette, l'ex-patineur Philippe Candeloro, les animateurs Olivier Delacroix, Alexandre Devoise et Bruno Guillon ainsi que le comédien Franck Semonin Guillon.

Quant aux filles, on suivra les comédiennes Nadège Beausson-Diagne, Héloïse Martin et Firmine Richard, la chanteuse Fanny Leeb, l'ex-candidate de téléréalité Maddy Burciaga et les ex-Miss France Marine Lorphelin et Mareva Galanter.