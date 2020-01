"Ma sœur a eu un cancer du sein" : pourquoi Baptiste Giabiconi a accepté de participer à "Stars à nu" sur TF1

Le but du jeu ? Sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein, de la prostate et des testicules. S'ils ont réussi à se dénuder devant des milliers de personnes, vous pourrez en faire de même devant votre médecin... Baptiste Giabiconi, qui participe à la première soirée consacrée aux hommes, a relevé le pari en compagnie de son collègue Satya Oblette, de l'ex-patineur Philippe Candeloro, des animateurs Olivier Delacroix, Alexandre Devoise et Bruno Guillon ainsi que du comédien Franck Sémonin. Il nous dit tout sur ce programme à mi-chemin entre le divertissement et l'émission de témoignages.

Tomber le bas pour parler du cancer ? C'est le challenge qu'a accepté de relever Baptiste Giabiconi dans "Stars à nu", un nouveau programme culotté que lance TF1 ce vendredi 31 janvier. Produite par Arthur, l'émission adaptée du format anglais "Who Bares Win" propose à des célébrités de préparer un spectacle d'effeuillage à l'issue duquel ils finiront dans le plus simple appareil. Le tout face à un public de 12.000 personnes sur la scène du Lido, à Paris.

Pourquoi avez-vous accepté de participer à cette émission ?

Quand on m'a demandé de participer, j'ai dit oui de façon naturelle car le cancer est un sujet qui me touche. J'ai perdu un être cher l'an dernier, c'est Karl Lagerfeld, à cause d'un cancer de la prostate. J'ai suivi son cheminement et j'ai vu combien les dernières années de sa vie ont été difficiles. Je me suis dit que s'il avait été dépisté avant, les choses auraient peut-être pu être différentes, car c'est un cancer qui se soigne bien s'il est pris en charge à temps. Ma sœur aussi a été touchée par un cancer du sein en 2014. Elle était à un stade 3 et elle a dû faire de la chimiothérapie. Ça a été un long combat. C'est donc un honneur pour moi de participer à une émission comme ça.

Ça n'a pas été trop dur pour vous de vous retrouver nu devant 12.000 personnes ?

Avec mon métier, j'ai l'habitude de me dénuder, donc sur cet aspect-là j'étais plutôt à l'aise. Ce qui n'était pas le cas de certains de mes camarades pour qui c'était un vrai challenge. Mais on s'est tous soutenus pour aller jusqu'au bout. Au final le plus important ce n'est pas de se mettre nu, c'est toute l'aventure humaine qu'on a partagée.