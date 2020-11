Ce que l’on sait déjà sur la finale de "Koh Lanta : les 4 Terres"

Ce découpage, qui promet un maximum de suspense, avait porté ses fruits en termes d’audience lors de la précédente saison puisque les deux derniers épisodes, d’une durée équivalente, avaient été suivis par respectivement 6,4 et 6,9 millions de téléspectateurs, les 29 mai et 5 juin dernier, soit respectivement 27,6 % et 31,8% de parts de marché pour TF1.

Alors, qui de Lola, Loïc, Alexandra, Dorian, Brice, Ava, Fabrice et Angélique succèdera à Naoil, la gagnante de la dernière édition ? Les jeux sont plus ouverts que jamais après l’élimination conjuguée la semaine dernière de Laurent et d’Alix, l’une des candidates les plus performantes de l'aventure.

Rappelons que TF1 et ALP Production ont décidé de dédier "Koh-Lanta : les 4 Terres" à Bertrand-Kamal, l’aventurier le plus charismatique de la la saison, emporté par un cancer en septembre dernier. Et dont le vote sera comptabilisé le 4 décembre puisqu’il faisait partie du jury final.