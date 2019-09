5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Laurence Arné, la partenaire de Kad Merad dans "La part du soupçon"

PORTRAIT - Dans la fiction "La part du soupçon", diffusée ce lundi soir sur TF1, Laurence Arné interprète l’épouse d’un personnage librement inspiré de Xavier Dupont de Ligonnès. Un sacré virage pour cette grande spécialiste de la comédie.

Laurence Arné à contre-emploi. Dans "La part du soupçon", l’actrice et humoriste tient son premier grand rôle dramatique. Celui d’Alice, une infirmière dont le compagnon est soupçonné d’avoir assassiné sa précédente famille, 15 ans plus tôt, avant de disparaître dans la nature. Un thriller librement inspiré de l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès.

Fille d’un exportateur de vin, Laurence Arné étudie la danse et le piano au conservatoire d’Angoulême, où elle a grandi. Son Bac en poche, elle s’inscrit en fac de Sciences-Eco. L’expérience dure trois mois. Elle part alors à Valence apprendre l’espagnol où elle travaille comme serveuse… avant de s’installer à Paris. Tout en prenant des cours de théâtre le soir, elle obtient une licence en sociologie et un master en communication.

En 2006, Laurence Arné rejoint les bancs de L’Ecole du One Man Show à Paris et écrit son premier spectacle, "Quelle conne !", qui lui ouvre les portes de la troupe Juste pour rire. Séduit par son mélange de comédie, de chant et de danse, et sa galeries de personnages féminins hilarants, Dominique Farrugia décide de la produire. Avant de lui confier son premier rôle au cinéma dans "L’amour c’est mieux à deux", en 2010.