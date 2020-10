Aubin éliminé de Koh-Lanta : "je ne pense pas avoir été le plus faible"

Oui, parce que j’étais allé prospecter auprès des autres candidats, comme je le fais dans mon métier. J’étais allez voir Angélique et Alexandra en me disant qu’il fallait absolument que je consolide ma place, sachant que j’avais déjà un pacte avec Alix. J’étais également persuadé que Lola allait suivre Angélique. Et j’étais très proche de Loïc sur le camp. En plus c’était le premier conseil pour les anciens verts et dans ces cas-là, les aventuriers ont tendance à voter à l’affect plutôt que par stratégie. Je me suis trompé.

Aubin : Surpris, oui. Même si depuis le début je disais que dans "Koh-Lanta", on ne doit jamais se sentir en sécurité. Malheureusement je me suis peut-être senti un petit peu trop serein. Ma femme me le reproche souvent : j’ai trop pensé et pas assez agi.

On a eu l’occasion de discuter et de régler de tout ça… Même s’il n’a toujours pas compris la raison de mon vote contre lui. Ce que je veux dire, c’est que je n’ai trahi personne. J’avais proposé une alliance à Mathieu, avec Alix. Elle a accepté, il a refusé. Sa stratégie c’était d’éliminer les plus faibles. Et j’aurais été bête de ne pas éliminer quelqu’un comme lui alors que j’étais considéré comme le maillon faible.

Moi je suis un amoureux de "Koh-Lanta" parce que c’est une émission faite de surprises. Et quoi qu’on fasse, c’est stratégique. Qu’on mette en place un système à l’affect ou au mérite, tout est stratégie à partir du moment où c’est un jeu où on s’élimine. J’ai misé là-dessus parce que c’était une arme qui pouvait m’arranger. Je voulais utiliser ce côté sympathique, ma bonhomie pour créer des liens afin d’aller un peu plus loin. Disons que je l’ai fait de manière moins voyante qu’Adrien, plus discrètement…

Du point de vue physique ?

Du point de vue physique… Et encore, selon ses dires ! En regardant les images, j’ai une meilleure image de moi que pendant le jeu. Hormis sur l’épreuve des piloris, j’ai remarqué que je n’étais pas le plus fort, mais pas le plus faible non plus. J’étais même au-dessus de la moyenne ! Lors de la toute première épreuve, on a beaucoup parlé de Brice et Dorian, mais je finis quand même 5e sur 24 ! Or tout le monde m’a qualifié de mauvais, de faible. Pareil lorsqu’il faut aller chercher les bouées en profondeur… Je ne sais pas pourquoi mais cette étiquette s’est collée sur ma tête alors que je ne pense pas avoir été le plus faible.

Mais alors il vous a manqué quoi pour aller le plus loin ?

Un poil de physique de plus, et le fait d’avoir trop pensé. Si j’étais allé parler à Loïc, à Laurent, aujourd’hui on ne serait pas au téléphone.

La candidate qui s’est révélée c’est Alix, votre cheffe et alliée. Elle a tout pour gagner ?

Tout va très vite dans "Koh-Lanta". Parfois on a des qualités qui vous font gagner à un moment donné. Et trois jours après c’est différent, à cause d’un coup de tête, d’un énervement. Je pense que physiquement, elle a tout pour gagner. Après elle n’a pas le rôle le plus facile. Quand on est cheffe, on s’expose. Et c’est là que ça devient dangereux.