Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne animeront "Je suis une célébrité, sortez-moi de là !" en tandem

L'Afrique du Sud, "un lieu de rêve" pour Laurence Boccolini, qui n'a pas réfléchi à deux fois avant d'accepter la proposition de la première chaîne. "Quand TF1 réalise votre rêve, ça ne se refuse pas !", expliquait-elle à TV Mag mardi 29 janvier. Dans cette nouvelle version, les personnalités se battront pour une association et devront faire preuve de solidarité pour remporter les épreuves. "Attention, s'ils ne disent pas 's'il vous plaît', on les laisse enfermés !", s'amusait Laurence Boccolini. "C'est avant tout un programme d'aventures, où on va apporter beaucoup d'humour et de bonne humeur", promettait l'animatrice, elle-même fan du programme : "J'adore la version anglaise, présentée par deux mecs drôles et bon enfant, et la version australienne est extraordinaire"