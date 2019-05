"Clem" : saviez-vous que sa petite sœur, Salomé, était jouée par la fille d'un acteur célèbre ?

Elle remplace cette saison Léa Lopez dans le rôle de la sœur de Clem, Salomé. Joséphine Berry, nouvelle recrue de la série de TF1, n'est pas inconnue au bataillon puisque son père n'est autre que l'acteur et réalisateur Richard Berry. Elle tient là son premier rôle régulier à la télévision. Mais la jeune femme de 27 ans compte déjà un bon nombre de rôles au théâtre et quelques longs et courts-métrages pour le cinéma et le petit écran. Depuis 2017, elle se produit sur les planches au côté de Louis Bernard et Floriane Andersen dans "Radieuse Vermine". Et depuis qu'elle est petite, elle tourne en autres dans des films de son père tel que "Moi César, 10 ans ½, 1m39" ou "L'Immortel", dans lequel elle jouait la fille de Jean Reno.





Si Joséphine Berry tente de prendre son envol, elle le reconnaît : être la "fille de" représente "un énorme avantage et un énorme poids". Pour autant, elle témoigne d'une grande complicité avec Richard Berry. "Il m'appelle tous les soirs pour savoir comment ça s'est passé. Le fait que l'on soit tous les deux à cette heure sur scène, et qu'on finisse tous les deux vers 20h20 crée une complicité, ça nous rapproche pas mal", confiait-t-elle dans un message adressé à son père pour l'émission 20H30 Le dimanche, alors qu'il en était l'invité e 18 novembre dernier.