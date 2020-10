Comment Bertrand-Kamal a quitté "Koh-Lanta : les 4 Terres" à la surprise générale

ÉMOTION - Le 9e épisode de "Koh-Lanta : les 4 Terres" a été marqué vendredi soir par l’élimination surprise de Bertrand-Kamal, le charismatique candidat emporté par un cancer en septembre dernier.

Lorsque Bertrand-Kamal Loudrhiri est décédé le 9 septembre dernier à l’âge de 30 ans, emporté par un cancer du pancréas, la diffusion de "Koh-Lanta : les 4 Terres" venait à peine de commencer. En deux épisodes, cet ancien animateur de camp de vacances avait déjà conquis les fans du jeu par son charisme, sa générosité et sa bonne humeur. En accord avec sa famille, la production n’allait rien changer au montage des épisodes suivants, d’autant plus que "Beka", c’est son surnom, s’était rapidement imposé comme l’un des leaders naturels de l’aventure, tournée aux Fidji à l’automne 2019. Après avoir emmené les "Verts" de l’Est de victoire en victoire, le Bourguignon était devenu le chef de la nouvelle équipe rouge lors de l’épisode 5 grâce à sa place de finaliste lors de l’épreuve des piloris, remportée par Alix. Grâce à ses aptitudes physiques, son sens du collectif et sa personnalité attachante, beaucoup voyaient en lui un vainqueur potentiel. Autant dire que ni ses camarades, ni les fidèles de l’émission, ne s’attendaient à le voir quitter le programme dès l’épisode 9, diffusé vendredi soir sur TF1.

Eliminé lors de l'épreuve d'immunité individuelle

Au 25e jour de l’aventure, les treize candidats en course s’affrontent sur une épreuve d’immunité individuelle. Après avoir franchi une série d’obstacles, chacun dispose d’un grappin pour attirer vers lui trois pièces de bois. Surprise : Denis Brogniart annonce que celui ou celle qui arrivera à la dernière place sera directement éliminé, une règle cruelle mais qui n'est pas une première dans l'histoire du jeu. Mais à ce stade, difficile d’imaginer que ce sera Beka qui en sera la victime. Et pourtant... Alors que la discrète Angélique s’offre une victoire inédite, suivie de près par l’impressionnante Alix, deux garçons restent à la traîne et finissent pas s’affronter dans un mano a mano insoutenable, sous les yeux des 11 autres candidats. D’un côté Dorian, le contrôleur de train du Calvados, parmi les plus performants depuis le début de la saison. De l’autre Bertrand-Kamal, en mal d’adresse et de patience au fil des minutes.

Je voulais profiter de cette expérience pour montrer à mes parents que j’avais grandi - Bertrand-Kamal

Lorsque Dorian finit par attirer vers lui la troisième place de bois, sa joie bien légitime n’est que de courte durée. Car comme l’ensemble des candidats, c’est la stupéfaction de voir Bertrand-Kamal s’en aller de façon si soudain qui prédomine. Pendant que ce dernier digère sa déception, épuisé, Denis Brogniart recueille le sentiment de ses camarades d’aventure. "J’aurais aimé que ce soit moi", avoue Laurent, le professeur d’histoire-géo au look d’Indiana Jones. Fidèle à lui-même, Bertrand-Kamal vient consoler son camarade de l’équipe de l’Est et trouve les mots justes. "Tonton, tu la mérites ta place. C’est moi qui n’ai pas été bon aujourd’hui", assure-t-il, avant d’enlacer chacun des candidats, en larmes, les uns après les autres. Face aux caméras de l’émission, l’aventurier rend ensuite hommage à ses parents, qu’il a quitté jeune pour travailler. "Je voulais profiter de cette expérience pour leur montrer que j’avais grandi", dit-il ému.

Le voir ensuite s’éloigner sur la plage, d’un pas décidé, comme s’il partait vers de nouvelles aventures, restera l’un des moments les plus émouvants de cette saison, que TF1 et ALP Productions ont décidé de lui dédier. Et sans doute de l’histoire de l’émission, à l’antenne depuis 2002. "Souvent on dit que les gens qui nous ont quitté étaient les meilleurs du monde", nous confiait la semaine dernière Hadja, l’une des candidates les plus proches de Bertrand-Kamai. "Mais il était réellement comme ça. C’était une belle personne… Je ne sais pas pourquoi il est parti mais c’est comme ça. Il faut l’accepter."

Les téléspectateurs de "Koh-Lanta" pourront revoir Beka lors des prochaines semaines puisqu’après son élimination, il a intégré la maison du jury final, où se trouvaient déjà Marie-France et Hadja. Et qu’a rejoint ensuite Joaquina, éliminée lors du conseil à la fin de l'épisode vendredi. Il fait donc partie des 15 candidats dont le vote, actuellement sous scellé, désignera le vainqueur de cette saison, plus ouverte que jamais...

Jérôme Vermelin