Jean-Marc Généreux quitte "Danse avec les stars" : "C'est un nouveau départ"

Si Jean-Marc Généreux ne dansera plus à l'antenne de TF1, Jean-Marc Généreux s'est vu confier par France 2 les commandes de l'émission Spectaculaire, qui présentera sur scène douze numéros de diverses disciplines artistiques. Une sorte de fusion entre Le plus grand cabaret du monde et Incroyable talent, souligne Le Parisien. "Toute ma vie, on m'a dit : 'Toi, t'es différent'. En me regardant dans le miroir, je me suis souvent dit que j'étais plus petit, plus ceci, plus cela… J'ai commencé à voir tous mes défauts. Là, on me donne une opportunité unique aux côtés d'autres artistes internationaux. Alors oui, c'est un rêve. Et je vais rêver les deux yeux ouverts", assure-t-il au quotidien. Et ça, on achète !