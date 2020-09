"Que Dieu lui accorde sa miséricorde" : les aventuriers de "Koh-Lanta" rendent hommage à Bertrand-Kamal

C'est un véritable choc pour les aventuriers. Bertrand-Kamal Loudhriri, candidat de la nouvelle saison de "Koh-Lanta", actuellement diffusée sur TF1, est décédé des suites d'un cancer du pancréas. Alors qu'il avait révélé publiquement sa maladie dans une interview accordée il y a quelques jours au Bien Public, les proches de Bertrand-Kamal ont annoncé sa mort dans la nuit de mercredi à jeudi. La disparition de ce candidat solaire et très apprécié a provoqué une grande émotion dans la famille "Koh-Lanta".

"Suis dévasté par le décès de Bertrand-Kamal. Il avait 30 ans. Je l’ai connu comme aventurier de Koh-Lanta et je l’ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j’ai partagé tant d’instants privilégiés. Il m’avait ému aux Fidji, il m’a bouleversé après et surtout il m’a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme. Un grand monsieur, un mec en or et un aventurier formidable", a réagi Denis Brogniart, le présentateur, qui était très proche du candidat, tombé malade après le tournage du programme. "En accord avec la famille, ALP et TF1 lui dédient cette saison", a annoncé de son côté TF1 qui précise que "les aventuriers qui avaient noué des liens forts avec lui, se souviendront d’un homme attachant, doté d’un humour et d’une joie de vivre sans faille".