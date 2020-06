Denis Brogniart : "Cette finale de "Koh-Lanta" c'est un peu la grande fête du déconfinement"

La grande différence avec les années précédentes c'est qu'il n'y aura pas de public car nous respectons les gestes barrière et la distanciation. Je serais donc en plateau avec les aventuriers à qui nous donnerons la parole. On s'intéressera aux finalistes mais aussi à ceux qui ont marqué la saison comme Sam qui, à 19 ans, a séduit les Français avec sa concentration et sa maturité ou encore Ahmad qui a dynamisé l'émission dès le départ avec un sens de la stratégie très aiguisé. Ils pourront tous nous donner leur sentiment par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et nous vous réservons quelques surprises.

Denis Brogniart : Je suis surtout très heureux car je me dis que cette finale de "Koh-Lanta" pourrait presque être considérée comme la grande fête du déconfinement ! Je suis ravi qu'on puisse être avec tous les aventuriers pour fêter le succès de cette saison qui doit beaucoup au talent et au dépassement de tous les participants.

Moi je ne parlerais par de polémique mais de gens irresponsables sur les réseaux sociaux. Je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression mais quand on n'a pas l'intelligence ni les codes pour s'exprimer, c'est détestable. Quand on menace de mort ou de viol des aventuriers parce qu'on n'est pas d'accord avec leur stratégie, c'est abject. Sur les réseaux sociaux il faut se comporter comme si on était face à la personne. Le problème c'est que certains se cachent derrière l'anonymat pour balancer des horreurs.

Je pense que nous avons trouvé la bonne dose pour faire un cocktail parfait. Vous mettez des nouveaux aventuriers charismatiques avec de la personnalité, des anciens bien choisis, vous leur faites disputer des épreuves ensemble et vous saupoudrez le tout d'un zest qui pourrait être cette période de confinement. Les gens ont eu encore plus envie de voyager par procuration en partant avec les aventuriers aux Fidji.

Quel bilan tirez-vous pour la télévision après ce confinement ?

L'un des points positifs du confinement, c'est que l'on s'est rendu compte que la télévision, que certains condamnent, est un objet central de la vie des Français. Ça a remis l'église au centre du village, si vous me permettez l'expression ! On l'a vu avec la messe du 20h et du 13h, ce sont des moments capitaux. Les grands barnums, dont fait partie "Koh-Lanta" sont importants car ce sont véritablement des rendez-vous.

Où en êtes-vous de "District Z", le nouveau jeu d'aventure de TF1 ?

Nous sommes actuellement en pleine préparation et normalement on devrait partir en tournage d'ici quelques semaines. J'ai vu les décors et ils sont époustouflants. Il y a des moyens, de l'innovation et beaucoup de bonnes ondes pour cette émission produite par Arthur. Le concept ? Six personnalités se retrouvent lâchées dans une zone gérée par un milliardaire. Ils doivent passer des épreuves pour pouvoir en sortir et s'emparer du maximum d'argent. Mais cette zone a été contaminée et ils doivent échapper aux zombies. Le programme a été pensé avant l'épidémie de Covid-19, mais il est très d'actualité.

Et "Koh-Lanta" ?

On espère repartir bientôt.