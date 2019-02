Ingrid Chauvin fête la 400e de "Demain nous appartient" : "Cette série, c’est 100 fois plus intense que la vraie vie !"

Ingrid Chauvin est heureuse. "Il fait beau, les oiseaux chantent… c’est une chance de fêter ce 400e épisode. On n’en espérait pas tant !", savoure celle qui interprète depuis l’été 2017 Chloé Delcourt, le personnage principal de la série "Demain nous appartient", diffusée du lundi au vendredi en access sur TF1. C’est durant sa pause déjeuner que la comédienne nous répond au téléphone depuis le tournage, à Sète, où elle installée avec son compagnon et son petit garçon.





LCI : Demain nous appartient n’a pas fait l’unanimité à son lancement. Comment l’avez-vous vécu à l’époque ?

Ingrid Chauvin : Moi, je l’ai plutôt bien vécu. Je trouve qu’il y a eu un effet de curiosité assez important dès le départ. Après, c’est vrai qu’on a gagné le public petit à petit. De façon progressive, mais assez forte sur le moyen terme.





Dans cette série il y a du drame, de la romance, du polar… Ce mélange des genres est-il d’après vous la raison de son succès ?

J’ai l’impression, oui. Le public actuel est beaucoup plus exigeant. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers : il faut leur apporter plein de choses. L’aspect polar plaît énormément, tout comme les sujets de société qu’on aborde. Souvent, je rencontre des parents dans la rue qui me disent ‘merci, grâce à vous on a réussi à parler du harcèlement au lycée avec nos enfants’. On arrive à délier les langues et peut-être à résoudre certains problèmes. Surtout, on n’a pas peur d’aborder concrètement, et parfois crûment les choses.





Est-ce qu’il y a tout de même des tabous, des limites à ne pas franchir ?

Les seules questions que je pourrais avoir, c’est lorsqu’on aborde l’intimité des personnages. Dès qu’une histoire devient charnelle et qu’on pourrait avoir une femme dénudée, je dis ‘attention, on a public très jeune, il y a des enfants de 5 ou 6 ans qui regardent et il ne faut pas choquer’. Moi-même je suis toute jeune maman et il arrive que mon fils de 2 ans et demi me voit à la télé et me dise : ‘Maman, est-ce que tu vas faire un bisou ?’. Mais je crois que la production et le diffuseur sont très attentifs à ça.