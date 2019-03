LE CHOIX DE VALENTIN





Jenifer, Soprano et Mika se sont retournés pour Valentin qui a interprété "Back to Black" de Amy Winehouse dans une version en français et en anglais qui a laissé les coachs presque sans voix. "Je me sens un peu con de ne pas avoir appuyé sur le buzzer", soupire Julien Clerc. "Tu es mon coup de coeur depuis le début de la saison", lance Soprano. "J'ai adoré". Et c'est avec le rappeur que Valentin décide de poursuivre l'aventure.