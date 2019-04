EN DIRECT – "The Voice 8" : éliminée par Julien Clerc, Virginie est sauvée par Jenifer !

SHAUN EN PISTE





Après avoir chanté "Ziggy" de Céline Dion aux auditions l'aveugle, Shaun interprète "I want to dance with somebody" de Whitney Houston. Une version sensuelle qui semble ravir Soprano. Julien Clerc aussi puisque le coach se lève pour l'applaudir... mais décide de l'envoyer en zone rouge. Aucun coach ne le vole et Shaun rejoint donc Alex sur le fauteuil !