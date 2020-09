Estelle éliminée de "Koh-Lanta" : "Si c’est une vengeance, c’est vraiment dommage"

Estelle : Je m’y attendais, mais j’y croyais quand même. A partir du moment où j’avais prouvé aux autres ce dont j’étais capable physiquement sur l’épreuve de confort, et que je leur avais apporté à manger, je m’étais dit que j’avais gagné un peu leur cœur et leur confiance. Je peux comprendre leur choix. Mais s’ils m’ont simplement éliminé par esprit de vengeance, je trouverais ça un peu dommage.

Je peux comprendre leur colère car j’ai cassé leur rêve de finir Koh-Lanta tous les quatre (Diane, Jody, Brice et Dorian – ndlr). Je peux l’entendre et le concevoir. C’est respectable. Mais faut aussi respecter et accepter mon choix d’avoir éliminé Diane.

Non, et je ne regrette pas du tout. Si c’était à refaire, je referais exactement le même choix.

On constate clairement des tensions entre générations dans cette équipe. Les avez-vous ressenties dès le début ?

J’avoue que je m’attendais à tout, sauf à ce choc de générations. Or dès le début j’ai compris qu’ils voulaient rester entre jeunes. Pour moi "Koh-Lanta" ce n’est pas ça. On doit avancer tous ensemble, peu importe les affinités de chacun. Pour moi dans "Koh-Lanta" on doit se servir de nos différences et de nos expériences pour pouvoir aller le plus haut.

Ce qui peut paraître surprenant, c’est que lorsque vous avez parlé de votre palmarès sportif, vos jeunes équipiers n’ont pas paru impressionnés…

On me l’a même reproché par la suite ! Le sport, j’en ai fait de manière professionnelle, je continue à en faire pour m’entretenir. Denis Brogniart m’a demandé d’en parler mais j’ai l’impression que ça a été pire après ! Ils avaient leur ligne directrice, ils voulaient rester entre eux. Et quoi que j’aie pu dire, ça n’avait pas d’importance. Vont-ils plus tard regretter leur choix ? Je ne peux pas vous dire…