"Grey's Anatomy" : qui du nouveau venu Link ou du jeune DeLuca fera craquer Meredith cette saison ? On refait le match

Quand Link débarque à l'écran, c'est au ralenti. Evidemment. Un moyen ô combien subtil pour les producteurs de bien insister sur l'étiquette "beau gosse de la saison" qui lui ont accolée. Link a tout du charmeur au physique de déménageur dont le visage rappelle curieusement celui de Nathan Riggs, le précédent coup de coeur de Meredith. Un signe ? C'est le seul qu'on aura avant d'en découvrir plus sur lui et les médecins qu'il connaît déjà à Seattle. De son passé amoureux, on ne sait pas grand-chose contrairement à celui de DeLuca. On l'a quitté le coeur brisé par le départ de Sam. Ivre au mariage d'Alex et Jo - pour qui il aussi eu un petit béguin - il en a même profité pour voler un baiser à Meredith. Et s'il avait déjà brisé la glace avec sa supérieure ? Si Meredith l'embrasse à pleine bouche dans les premières minutes de l'épisode (disponible ci-dessous), elle pourrait bien y réfléchir à deux fois en pensant qu'il a également fricoté avec... Maggie Pierce, sa demi-soeur. Mais pourrait aussi être séduite par sa voix lorsqu'il parle italien. Drama, drama, drama...





Avantage : DeLuca.