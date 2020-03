"Grey's Anatomy" en 16 chiffres pour marquer l'arrivée de la saison 16 sur TF1

LE COMPTE EST BON - La série médicale à succès reprend du service ce mercredi 11 mars avec deux épisodes inédits qui devraient ravir les fans de Meredith Grey, en fâcheuse posture à la fin de la saison précédente. L'occasion pour LCI de replonger dans la boîte à archives.

Ils reviennent. Avec leur lot de problèmes encore plus lourds que d'habitude. On a laissé Meredith Grey (Ellen Pompeo) en trouble avec la justice après une fraude à l'assurance pour aider un patient tandis qu'un nouveau bébé venait au monde à Seattle et rebattait les cartes. TF1 reprend mercredi 11 mars la diffusion de "Grey's Anatomy" avec les deux premiers épisodes inédits de la saison 16, toujours en cours de diffusion aux Etats-Unis. 16 saisons et autant de chiffres que nous sommes allés chercher pour mettre en évidence la singularité de cette série, qui a déjà marqué l'histoire de la télévision.

332

C'est le nombre d'épisodes qui a fait entrer "Grey's Anatomy" dans la légende. Le 28 février 2019, ABC diffusait "Ensemble, c'est tout", le 15e épisode de sa saison 15. 42 minutes qui ont permis aux médecins du Grey Sloane Memorial de surpasser "Urgences" et ses 331 épisodes pour devenir la série médicale la plus longue de l'histoire de la télévision américaine. La voici désormais sur les traces de "NCIS" (395 épisodes) et "New York Unité Spéciale" (474 épisodes), séries dramatiques à la plus longue longévité.

9

Le nombre d'épisodes de la première saison. On est bien loin des 23 épisodes en moyenne qui ont composé les saisons suivantes. Les saisons 3, 11 et 15 en ont compté 25. Le record est détenu par la saison 2 avec un total de 27.

15

Soit les années qui se sont écoulées depuis la diffusion du premier épisode aux Etats-Unis, le 27 mars 2005. Le public français a attendu le 3 juillet 2006 pour découvrir cette série en deuxième partie de soirée. Le succès a été tel que le programme a ensuite été basculé en prime time sur TF1.

4

Soit le nombre d'acteurs présents depuis le début de la série. Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr (Richard Webber) et Justin Chambers (Alex Karev) sont apparus dans l'intégralité des épisodes de la série jusqu'à la moitié de la saison 16. Le dernier du quatuor a arrêté son compteur à 358 épisodes et annoncé son départ surprise avant les fêtes l'an dernier, sans avoir véritablement dit au revoir à son personnage. Mais on vous reparlera plus tard de notre déception face à sa sortie qui constitue, selon nous, l'un des gros ratés de la série...

39

Comme le nombre de nominations de la série aux Emmy Awards, les Oscars de la télévision américaine. Au total, la série a glané cinq trophées dont celui en 2007 de la meilleure actrice dans un second rôle pour Katherine Heigl (Izzie Stevens). L'année suivante, la comédienne a refusé sa nomination car elle estimait ne pas avoir donné le meilleur d'elle-même car mal servie par les scénaristes. Le début de la fin pour elle sous la blouse blanche qu'elle a remisée définitivement au placard en 2010 avec pertes et fracas.

8

Soit le nombre de bébés nés des amours entre les personnages principaux. Après avoir adopté Zola avec Derek, Meredith a donné naissance à Bailey et Ellis. Callie Torres et Mark Sloane sont devenus parents d'une petite Sofia, adoptée par Arizona Robbins à la mort de son père. Miranda Bailey est devenue mère de Tucker. April Kepner et Jackson Avery ont vu mourir dans les bras leur petit Samuel avant d'accueillir Harriett. Alison, la fille de Teddy Altman et Owen Hunt, est la dernière arrivée de la bande.

4

Comme le nombre de personnages principaux à avoir trouvé la mort à l'écran. On vous le dit, on ne s'est jamais remis des décès - tous accidentels - de George O'Malley, Derek Shepherd, Lexi Grey et Mark Sloane.

575.000

C'est ce que touche, en dollars et par épisode, la star de la série Ellen Pompeo. La somme fait d'elle l'actrice la mieux payée pour les séries dramatiques aux Etats-Unis avec un chèque annuel de 20 millions de dollars.

2

Comme le nombre de séries dérivées auxquelles a donné naissance "Grey's Anatomy". "Private Practice" (2007-2013) suivait la nouvelle vie d'Addison Montgomery, l'ex-femme de Derek, dans un cabinet de médecins à Los Angeles. Lancée en 2018, "Station 19" reste à Seattle et s'intéresse au quotidien d'une caserne de pompiers toute proche du Grey Sloan Memorial.

4

Comme le nombre de crossovers avec "Station 19" que contiendra cette saison 16 de "Grey's Anatomy". Comprenez des épisodes croisés dont l'intrigue se développe dans les deux séries et mêlent l'ensemble des personnages. Parfait pour les téléspectateurs américains vus que les deux programmes sont diffusés l'un à la suite de l'autre sur ABC. Beaucoup moins pour les Français...

43%

Comme le pourcentage d'augmentation des appels passés à la ligne d'écoute des personnes victimes d'agression sexuelle après la diffusion d'un des épisodes les plus forts, si ce n'est le plus fort, de "Grey's Anatomy". Dans "Les survivantes" (saison 15), l'ensemble du personnel médical de sexe féminin s'unit pour aider une patiente traumatisée par un viol. "J'ai trouvé qu'il avait un pouvoir incroyablement cathartique, qu'il avait le pouvoir d'encourager à parler et à partager ses histoires", nous disait Kelly McCreary (Maggie Pierce) lors du dernier Festival de Monte-Carlo en juin. Et elle avait bien raison.

3

Comme le nombre de noms qu'a eus l'hôpital de la série. Nos internes ont démarré au Seattle Grace Hospital avant que l'établissement ne fusionne avec un autre et ne devienne le Seattle Grace - Mercy West Hospital dans la saison 6. Après la mort de Lexi Grey et Mark Sloane à la fin de la saison 8 et début de la saison 9, l'hôpital est renommé en leur honneur. Les survivants du crash, dont Meredith, deviendront les actionnaires principaux du Grey Sloane Memorial.

14

Soit le nombre de mariages célébrés dans "Grey's Anatomy". Beaucoup plus simple à recenser que les nombreux flirts entre les membres du personnel hospitalier. On retiendra notamment l'union sur Post-it de Derek et Meredith, le mariage improvisé d'Izzie et Alex, celui totalement raté de Cristiana et Burke qui la laisse seule à l'autel ou encore la fuite d'April qui au lieu d'épouser Matthew partira se marier en secret avec Jackson. Pour au final divorcer et quitter la série en disant oui à... Matthew. Sont parfois forts ces scénaristes quand même...

1

Comme le nombre d'épisodes musicaux de la série. Après un sérieux accident de voiture dans l'épisode 18 de la saison 7, Callie Torres s'exfiltre de son corps et vient chanter sa peine dans les différentes scènes de l'épisode. Shonda Rhimes si tu nous entends, ne vous pressez pas pour en faire un deuxième. Mais vraiment pas...

10

Comme le nombre minimum de catastrophes qui ont ébranlé l'hôpital, souvent lors d'épisodes finaux spectaculaires. En 15 ans, nos médecins ont affronté un crash d'avion qui en a tué deux d'entres eux (saison 8), une fusillade (saison 6), une tempête (saison 2), un incendie (saison 13), une bombe (saison 2), un déraillement de train (saison 2), un glissement de terrain (saison 10), un accident de ferry (saison 3), un cratère géant en plein milieu de la route (saison 9), une autre tempête (saison 9), un tremblement de terre (saison 11)... Elles sont tellement nombreuses qu'on peine encore à les compter. À croire que Seattle est situé, comme le lycée de Sunnydale, sur la bouche de l'Enfer...

36

Soit l'âge d'une jeune femme originaire du Wisconsin qui dit avoir été sauvée grâce à la série en décembre 2011. Inconsciente après une sévère crise d’asthme, elle a pu compter sur la réactivité de sa fille de 10 ans et d'une de ses amies qui lui ont fait un massage cardiaque avant l'arrivée des secours. Des gestes appris devant la télévision en regardant "Grey's Anatomy".

Delphine DE FREITAS