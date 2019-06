"Grey's Anatomy : Station 19" de retour ce soir sur TF1 : "Vous allez avoir le cœur brisé", promet Jaina Lee Ortiz

LCI : La saison 2, qui débute ce mercredi en France, comporte sept épisodes de plus que la saison 1, signe de l'engouement autour du programme. Vous attendiez-vous à une telle réponse du public ?

Jaina Lee Ortiz : Je ne savais honnêtement pas à quoi m'attendre. J'étais heureuse qu'on puisse tourner des épisodes supplémentaires, raconter d'autres histoires et étendre le show. Ça nous laisse aussi de l'espace pour potentiellement faire plus de crossovers avec "Grey's Anatomy". Il y en a plusieurs dans la saison 2 mais dans la saison 3, ils seront encore plus nombreux car nous aurons le même showrunner que "Grey's Anatomy", Krista Vernoff.





Que nous réservent les prochains épisodes ?

Wow ! Qu'est-ce qu'il se passe à la fin de la saison 1 ? (Elle réfléchit). Attendez-vous à un incendie énorme dans un building. Quelqu'un pourrait ne pas survivre. Et au début de la saison 2, attendez-vous à plus de flashbacks. Vous allez plonger dans l'histoire personnelle des personnages, en apprendre un peu plus sur eux. Evidemment, il y aura plus d'action, plus de drame, plus de tout en fait (elle rit) ! C'est que ça fait tellement longtemps... On commence à tourner la saison 3, donc dépêchez-vous et mettez-vous à jour !





Avez-vous suivi un entraînement particulier ?

Pas d'entraînement particulier, non. Il faut juste que je me rappelle de ne pas manger tout le buffet sur le tournage, m'assurer de faire du sport et garder la forme. Je remercie la série parce que si ce n'était pas pour elle, je serais un peu à côté de la plaque. Nous avons d'excellents conseillers techniques sur le plateau qui nous aident à rendre tout plus réel. C'est évidemment un point sur lequel on galère un peu car nous ne sommes pas de vrais pompiers. J'ai dû faire une scène sous l'eau en fin de saison 2, c'est la chose la plus dure que je n'ai jamais eu à faire mais aussi la plus gratifiante et mémorable.