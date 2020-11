"Koh-Lanta" : Brice va-t-il échouer aux portes de la finale ?

ZOOM – En remportant l’épreuve d’immunité vendredi dernier, Brice a sans doute sauvé sa place sur "Koh-Lanta : les 4 Terres". Cible des critiques des autres candidats, et notamment de Lola, la grande favorite, le jeune DJ aura toutefois besoin d’un miracle pour ne pas être éliminé ce soir lors du prochain conseil, le dernier avant la grande finale.

Il a eu chaud. Très chaud. Sur la sellette depuis plusieurs épisodes, Brice semblait promis à l’élimination à l’issue du 12e épisode de "Koh-Lanta : les 4 Terres". S’il a longtemps figuré parmi les challengers à la victoire finale, le DJ originaire de la Creuse âgé de 22 ans s’est mis à dos plusieurs aventuriers lors du 10e épisode, et notamment la super favorite Lola, qui l’a qualifié de "traître" pour avoir voté contre sa grande copine Angélique. Vendredi, la Nordiste est allée encore plus loin en expliquant ouvertement à ses camarades qu’elle n’avait "aucune affinité" avec lui. "Je le trouve faux. Je pense que c’est un garçon un peu gâté." Ajoutez à cela que Dorian, son grand copain de l’équipe de l’Ouest, a rejoint l’alliance réunissant Lola, Alexandra, Loïc et Angélique, et tout semblait réuni pour que Brice quitte les Fidji… Sauf que le jeune homme a remporté l’épreuve d’immunité, sa première victoire individuelle depuis le début de la saison. "Si la brigade du kiff elle passe, je prends perpète !", résumait-il après coup.

En vrai on peut dire ce qu’on veut, sur "Koh-Lanta" je n’ai jamais critiqué quelqu’un et juste pour ça je suis fier d’avoir été moi-même quoi qu’il arrive - Brice, sur Twitter

Devra-t-il une nouvelle fois se surpasser pour faire partie des cinq finalistes et participer à l'épreuve d'orientation ? C’est en tout cas l’avis d’Ava, éliminée vendredi dernier à l’issue du conseil. "Quand je sors, je me dis que Brice est condamné", nous a confié la candidate corse. "S’il n’avait pas remporté l’épreuve d’immunité, c’est lui qui aurait dû sortir. Je pense que ça va être très difficile pour lui par la suite et c’est pour ça que je lui donne mon double vote." Reste que le Creusois semble bien isolé à l’approche de la grande finale. S’il ne remporte pas la prochaine épreuve d’immunité, le jeune aventurier devra parvenir à briser l’alliance qui unit ses adversaires. Pourquoi pas en renouant avec Dorian, dont il a longtemps semblé inséparable après leurs exploits au début de la saison ? "On est arrivé à un moment de l’émission où Dorian est prêt à voter contre Brice pour sauver sa peau", estime toutefois Ava.

Le sémillant DJ s’apprête-t-il donc à dire adieu à ses camarades ? Samedi dernier sur Twitter, il publié ce message en forme de testament : "En vrai on peut dire ce qu’on veut, sur Koh-Lanta je n’ai jamais critiqué quelqu’un et juste pour ça je suis fier d’avoir été moi-même quoi qu’il arrive". Quid de sa relation avec Lola ? "Koh-Lanta, ça rien à voir avec la vraie vie", a-t-il écrit par ailleurs. "Avec Lola on ne pouvait pas se voir alors que dans la vie, on s'entend super bien, et c'est comme ça avec tous les candidats." A bon entendeur...

Jérôme Vermelin