Voici les cinq finalistes de "Koh-Lanta : les 4 Terres"

TOP 5 - On connaît désormais les cinq aventuriers qui participeront à l’épreuve d’orientation de "Koh-Lanta : les 4 Terres" la semaine prochaine sur TF1. À la clé : les trois places sur les poteaux. Et la perspective de remporter une saison riche en rebondissements.

C’est un incroyable retournement de situation auquel ont assisté vendredi soir les téléspectateurs de Koh-Lanta : les 4 Terres sur TF1. Alors que le DJ Brice semblait promis à l’élimination, le choix d’Angélique de faire profiter Lola de sa victoire au jeu de confort a créé des tensions inattendues sur le camp. Et provoqué le réveil des garçons qui ont décidé d’éliminer la serveuse des Hauts-de-Seine, son amie Nordiste bénéficiant d’un collier d’immunité. Vendredi prochain, ils seront cinq à participer à l’épreuve d’orientation lors de la première partie de la finale. Les trois meilleurs d’entre eux se retrouveront sur la mythique épreuve des poteaux qui sera diffusée le 4 décembre avant le vote départageant les deux candidats arrivés au bout de l’aventure. Alors, à qui les 100.000 euros à votre avis ?

Loïc : la force tranquille

Candidat de l’équipe de l’Est au début de l’aventure, le Savoyard a pris son envol après la réunification, tenant tête à Hadja lors des Ambassadeurs. Le départ inattendu de Bertrand-Kamal, son grand copain, semble l’avoir encore endurci. Vendredi soir, c’est en patron qu’il a remporté l’ultime épreuve d’immunité pour se qualifier pour la finale. Depuis le début, Loïc se targue de bien s’entendre avec tous les candidats, mal à l’aise avec les clans et les stratégies. Une neutralité diplomatique précieuse dans la dernière ligne droite ?

Lola : la stratège

Certains candidats l’ont cru naïve et ingénue au début du jeu ? Ils ont eu tort ! Après avoir découvert son premier collier d’immunité, la Nordiste a pris confiance en elle, étonnante sur les épreuves sportives malgré son petit gabarit. Et surtout admirable au rayon stratégie, utilisant son charisme pour avancer ses pions et faire partir les indésirables. Etait-elle devenue trop sûre d’elle ? En éliminant Angélique vendredi soir, les garçons lui ont infligé un sérieux revers, la privant de sa principale alliée et amie. Au point de se retrouver isolée au pire moment ?

Dorian : le persévérant

Dorian fait partie des favoris de "Koh-Lanta : les 4 Terres". − Laurent Vu / ALP / TF1

Il était en larmes après avoir échoué face à Loïc lors de l’ultime épreuve d’immunité. Il faut dire que le contrôleur de train de l’équipe de l’Ouest a souffert durant l’aventure, souvent bien placé mais toujours battu, sauf lorsqu’il a sauvé sa peau in extremis face à Bertrand-Kamal. En éliminant Angélique, Dorian s’est sans doute mis à dos Lola. Mais il a consolidé son amitié avec Brice, son ex-équipier de l’Ouest. Un choix gagnant ?

Alexandra : le cerveau

Aphone au début de l’aventure, la comptable la plus stylée d’Instagram a fait taire toutes les critiques en mettant son sens de l’organisation et sa logique au service de l’équipe de l’Est, puis des Rouges après la réunification. Désormais Alexandra semble jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Elle est proche de Loïc, avec lequel elle a débuté l’aventure. Et malgré sa rancœur envers Angélique à l’issue de l’épreuve de confort, elle a voté Brice lors du conseil, sans doute pour conserver le soutien de Lola. Un double jeu risqué ?

Brice : le miraculé

En remportant l’épreuve d’immunité la semaine dernière, le sémillant DJ de la Creuse avait sans doute sauvé sa peau, cible privilégiée de ses camarades en vue du conseil. À moins d’un nouvel exploit individuel, il semblait devoir quitter l’aventure vendredi soir. Jusqu’à ce que Loïc, Dorian et Alexandra prennent conscience de la force du lien unissant Lola et Angélique. Le binôme a été brisé. Et Brice de savourer sa revanche sur la Nordiste qui l'avait qualifié d'"enfant gâté" il y a peu. Libéré, délivré ?

Jérôme Vermelin