"Un projet magnifique mais semé d'embûches" : Ingrid Chauvin lève le voile sur son combat pour adopter

On vous voit parler à votre fils Tom d'un bébé qui n’est pas là mais qui pourrait arriver. Ça doit être très compliqué…

En tant que jeune parents, on est obligés de lui en parler et de le préparer car si un enfant arrive, il ne faut pas que ce soit un choc pour lui. Mais s'il n'arrive pas, ce n'est pas juste non plus pour lui. C'est très difficile à gérer, mais les enfants captent tout. Tom m'a dit un jour au cours d'un repas "Maman, ne t'inquiète pas, on va trouver une petite sœur. Et je serai très gentil avec elle". Ça m'a bouleversée.





Vous avez traversé beaucoup d’épreuves. Avez-vous encore foi en l’avenir ?

Bien sûr, et c'est ce que je souhaite communiquer aux gens. A partir du moment où on décide de rester en vie alors qu'on a vécu des épreuves terrifiantes, il faut penser à de belles choses et propager du bien. Aujourd'hui, malgré ce deuil qui sera présent jusqu'à la fin de nos jours, on arrive à apprécier les choses qui nous sont offertes. Et presque plus que les autres…





* "Ingrid Chauvin : Notre combat pour adopter", lundi 10 juin à 23 h 10 sur TF1.