"Les Bracelets rouges" : que nous réserve la saison 3 ?

Depuis 2018, on suit leurs aventures avec une larme au coin de l'œil. La petite bande des "Bracelets rouges" est de retour ce lundi soir sur TF1 pour une troisième saison de huit épisodes. Toujours aussi touchante, la fiction prend un nouveau tournant en se penchant sur la question de la guérison et du retour à la maison. Car ce n'est pas parce qu'on est guéri que tout va mieux, loin de là. Si la vie à l'hôpital n'est pas évidente, la confrontation avec le monde extérieur peut s'avérer plus compliquée qu'on ne l'imagine. Comment digérer la maladie ? Comment renouer avec ses proches ? Mais surtout, comment revenir à la vie quand on a été confronté à la mort ?

Des questionnements auxquels vont être confrontés les héros de la série, que l'on retrouve six mois après les événements de la deuxième saison. Si Côme (Marius Blivet) est enfin sorti du coma, il souffre à présent de problèmes de mémoire. De quoi inquiéter sa mère qui se retrouve désormais face à un jeune adolescent. Alors que Mehdi (Azize Diabaté) commence un stage à l'hôpital pour devenir aide-soignant, Louise (Mona Berard) se prépare pour un grand voyage, au grand désespoir de sa mère.