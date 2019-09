"Jamais sans toi Louna" : les parents qui ont inspiré la fiction de TF1 racontent leur "descente aux enfers"

Si le lien familial s'est immédiatement recréé quand Louna a été rendue à ses parents – "le premier soir, les enfants ont tous voulu dormir ensemble" (Yoan a une fille d'une précédente union, ndlr) – la fillette souffre désormais d'un stress post traumatique. "Louna allait avoir 4 ans et on avait l'impression de récupérer un bébé. C'est comme si elle s'était arrêtée de pousser dans la famille d'accueil", se souvient le papa. La petite fille a des problèmes de croissance mais aussi de langage. Elle ne mange pas de nourriture en morceaux et a du mal à verbaliser ce qui lui est arrivé. "A présent, Louna va mieux. Elle est très lucide, elle sait tout de son histoire même si elle n'aime pas trop en parler avec nous", précise Sabrina.





"Aujourd'hui, on se reconstruit tout doucement et on va plutôt bien. Mais on doit faire avec les aléas de la maladie", admet la jeune femme. "Ce n'est pas tous les jours simple. Il y a des fois où les crises s’enchaînent pour tous les trois. Mais on essaie de vivre comme tout le monde ", poursuit le papa. Car Léo, le petit frère de Louna, est également atteint de la même maladie, caractérisée par la formation d'œdèmes sur tout le corps.





Quatre ans après, se sont-ils remis d'une telle histoire ? "A l'heure actuelle non. Il m'arrive encore de faire des cauchemars", confie Sabrina. "On a été salis et maltraités pendant 3 ans et 8 mois par les services de l'état, donc c'est quelque chose de difficile. Et puis ce n'est pas fini", prévient Yoan. Le couple a décidé de poursuivre les trois médecins experts qui se sont prononcés en faveur de la maltraitance et qui n'ont pas posé de diagnostic d'angiœdème. Ainsi que l'Aide sociale à l'enfant de Meurthe et Moselle pour les erreurs commises dans cette triste affaire. "Il faut qu'il y a des jurisprudences et des gardes fous pour éviter que cela recommence."