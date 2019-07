Qui sont les 9 candidats encore en lice dans "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" ?

Ils prennent tous les risques... Pour la bonne cause ! Onze personnalités étaient cette année au générique de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là", dont le premier épisode a été diffusé le mardi 9 juillet sur TF1. Mais elles ne sont désormais plus que neuf, l’ancien présentateur de "Questions pour un champion" Julien Lepers ayant fait les frais de la première épreuve éliminatoire de l'émission, avant que l'ex-candidat de "The Voice" Frédéric Longbois ne sorte à son tour la semaine dernière.





Les heureux élus toujours en course pour la victoire finale sont la chanteuse Sloane, l’ex-membre des Kids United Nilusi, la chroniqueuse télé Capucine Anav, l’ancien boxeur Brahim Asloum, l’ancien nageur Frédérick Bousquet, la danseuse de "Danse avec les stars" Candice Pascal, le comédien et animateur Gérard Vivès, l’ex-Miss France Alexandra Rosenfeld et le mannequin Giovanni Bonamy.