"Aznavour Autobiographie" : on a vu le docu inédit co-réalisé par le chanteur que TF1 diffuse samedi

C’est un documentaire incontournable pour les admirateurs de Charles Aznavour. Avant sa disparition, ce lundi à l’âge de 94 ans, le chanteur avait mis la touche finale à un documentaire inédit, co-réalisé à partir de ses archives personnelles avec un ami proche, le producteur Marc di Domenico qui a partagé son quotidien ces quatre dernières années. Intitulé "Aznavour Autobiographie", il sera diffusé ce samedi sur TF1 à 13h30.





Nous avons pu voir de premières images de ce film de 90 minutes qui mélange des séquences issues du quotidien de la star et de ses derniers voyages à travers le monde, avec des souvenirs, archivés sur 21 heures de pellicules au fil des décennies. Sans parler des innombrables photos que prenait l’interprète de "La Bohème" au quotidien.





On y croise, pèle-mêle, des légendes de la musique comme Frank Sinatra, Ray Charles, George Brassens ou encore Edith Piaf. "On était tous accro", raconte Charles Aznavour à propos de la chanteuse. "J’ai rigolé avec elle, on s’est vraiment marré. On l’a emmené une fois voir les chutes du Niagara, on est arrivé sur la passerelle et elle a dit ‘oui quoi, c’est de la flotte, on s’en va les mecs…’. Et on est partis !".