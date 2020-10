"Gérard Depardieu n'a aucun filtre" : Audrey Crespo-Mara nous raconte son interview de l'acteur pour "Sept à huit"

Il en impose, évidemment ! Physiquement d’accord, mais c’est bien au-delà de ça. Quand il vous accueille chez lui, il vous sent immédiatement, vous transperce, et dit clairement ce qu’il pense. Il ne s’encombre pas de convenances. Il n’a aucun filtre.

C’est l’une de nos plus grandes stars. Un homme sans cadres, sans limites, sans frontières. Donc, intéressant. Et sa parole est rare.

C'est un des plus grand comédiens français. Un personnage hors normes, à la fois fascinant et mystérieux. Ce dimanche, Audrey Crespo Mara consacre son "Portrait de la semaine" à Gérard Depardieu. L'acteur qui vient de publier un nouveau livre baptisé Ailleurs aux éditions du Cherche-Midi, a accueilli la journaliste à son domicile parisien. Une rencontre marquante, comme nous l'a confié Audrey Crespo-Mara qui a repris en septembre dernier les manettes de la mythique interview de "Sept à Huit".

Il est sans doute encore plus indomptable, plus imprévisible, et plus libre, qu’on ne peut l’imaginer

Il est sans doute encore plus indomptable, plus imprévisible, et plus libre, qu’on ne peut l’imaginer - Audrey Crespo-Mara

Vous l'aviez déjà interviewé pour le JT. Le fait d'avoir plus de temps ça change forcément les rapports, non ?

Ce qui change d’abord, c’est le lieu. Pour le 20H, il est "chez moi", à TF1, en studio. Là, j’étais chez lui, sur son territoire. Cela change forcément les choses, et c’est très bien. Et puis, le temps oui, et l’intention de l’entretien. Lors d’un JT, il y a très peu

de temps, vous devez vous contenter de faire la promotion d’un film. Là nous avons passé près d’une heure ensemble, et les échanges sont forcément plus vifs, plus intéressants, plus sincères aussi.

Quel regard aviez-vous sur lui avant de le rencontrer ? Et a-t-il changé après ?

Il est sans doute encore plus indomptable, plus imprévisible, et plus libre, qu’on ne peut l’imaginer.

Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ?

Son grognement, quand il s’impatiente ou qu’il est agacé. Comme un ours, mais je suis sûre que ça l’amuse, je ne crois pas qu’il soit dangereux (Rires).