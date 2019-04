Shemar Moore de retour jeudi dans "Les Feux de l'amour" pour un dernier hommage à Kristoff St. John

Son frère à l'écran était devenu son frère au quotidien. Alors Shemar Moore ne pouvait laisser son double de fiction dans l'ombre. L'ex-star de la série "Esprits criminels" a donc retrouvé les plateaux du soap qui l'a rendu célèbre, "Les Feux de l'amour", lors d'un épisode qu'on imagine déjà plein d'émotion et qui saluera la mémoire du comédien Kristoff St. John. Retrouvé mort à son domicile le 3 février dernier, l'acteur de 52 ans a succombé à une hypertrophie cardiaque, laissant le casting du feuilleton et ses fans dans le désarroi le plus total.





"Ce jeudi 25 avril, avant de me voir dans "S.W.A.T.", vous me verrez moi et ma famille des "Feux de l'amour" dire au revoir à Kristoff St. John, alias Neil Winters", écrit Shemar Moore sur Instagram. "Il a touché tellement de vies de tellement de manières différentes. Il nous faisait toujours rire, il était un plus grand pitre que moi et je ne serais pas qui je suis aujourd'hui sans l'amour, l'acceptation et les conseils de mon frère", ajoute-t-il.