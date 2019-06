Son aventure mouvementée, son bébé... Cindy se livre avant la grande finale de "Koh-Lanta"

Revenons sur le conseil du dernier épisode où Cyril est presque parvenu à vous faire éliminer votre copine Clo. Comment en est-on arrivé là ?

Ça faisait deux ou trois conseils que je me sentais moins impliquée. J’ai été au cœur de nombreuses stratégies et j’ai réussi à constituer autour de moi un groupe que j’apprécie vraiment et avec lequel j’avais des relations de confiance. J’ai un peu occulté le jeu et laissé parler mes sentiments avec Cyril. Je crois qu’on peut voir qu’on a su créer une belle complicité, et quand il me demande de ne pas voter contre lui, il ne me dit pas de voter contre Clo. D’autant plus que je pensais que Maud allait voter contre Steeve, du moins c’est ce qu’elle m’avait dit ! Je m’en rappelle très bien. Sans le savoir, j’ai donc mis en danger ma pote de l’aventure et j’aurais culpabilisé si elle n’avait pas tiré la boule blanche.





Si on vous dit que vous êtes avant tout une grande stratège, vous êtes d’accord ou c’est réducteur ?

Pour moi, c’est un tout. Je crois que c’est un panel de plusieurs qualités qui font que j’ai réussi à en arriver là et à accéder à la course d’orientation. Mais c’est vrai que je me suis révélée en tant que stratège parce que j’ai été la seule à m’exprimer sur des choix qui me semblaient d’une logique énorme. Parce que quand on joue à un jeu, le but c’est d’aller loin et de gagner.