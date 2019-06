Steeve en finale de Koh-Lanta ce soir : "Il y a de quoi rendre fiers mes enfants"

La présence de votre fils sur l’épreuve de confort vous a clairement transcendé, n’est-ce pas ?

Je ne savais pas que nos proches allaient venir. Quand je vois le mari de Maud, je me demande qui va être là et je ne m’attends pas du tout à mes enfants, ça ne me semble pas possible que l’un d’entre eux ait traversé la planète… Si bien que lorsque je vois la tête de Hugo, c’est un véritable bouleversement. C’est un mélange de tout, de fierté, d’émotion... Et rapidement ça me transforme. Les statues que je devais casser, c’est comme si Hugo me les éclairait. Je ne pouvais pas les louper. Je savais presque que j’allais gagner. Et heureusement que je gagne parce que s’il était parti en me faisant un signe de la main, je serais parti en vrille. Il m’a transcendé, c’est clair. Même le lendemain. Je passe une nuit difficile parce que j’ai trop mangé mais dès que je me retrouve sur l’épreuve face à Aurélien, je suis tellement remonté que je me vois le battre, le champion de Parkour ! Dommage d'avoir glissé avec mes chaussures pourries ! (Rires).





Durant cette nuit dans un hôtel de rêve avec votre fils, vous avez beaucoup discuté ?

On n’a pas arrêté de parler. Je crois que j’ai dormi une heure maximum. Déjà parce que c’est difficile de trouver le sommeil avec un tel degré d’excitation. Ensuite parce que Hugo me raconte ce qui se passe en France avec son frère, sa mère… Et puis l’aventure n’est pas terminée. Mes enfants connaissent bien cette émission et Hugo m’a donné pas mal de conseils. Sur l’orientation, il m’a donné beaucoup d’indications. Ça aurait pu être lui le papa et moi le gamin tellement il s’est montré bienveillant.