"The Resident" : l’actrice Shaunette Renée Wilson s’engage auprès de "Black Lives Matter"

C’est l’une des stars de la série "The Resident", diffusée le mercredi soir sur TF1. Dans cette fiction médicale qui porte un regard impitoyable sur le système de santé américain, Shaunette Renée Wilson incarne le Dr. Mina Okafor, une jeune chirurgienne originaire du Nigéria qui impressionne ses collègues du Chastain Hospital d’Atlanta par son courage et son abnégation.

Après ses apparitions remarquées dans la série politico-financière "Billions" et le blockbuster "Black Panther", Shaunette Renée Wilson a rejoint en 2018 le casting de "The Resident", un programme qui abord frontalement la question des préjugés, Mina n’hésitant pas à se moquer d’un médecin qui la drague lourdement pensant qu’elle est infirmière, avant de lui révéler qu’elle est chirurgienne. "C’est très fun pour moi d’incarner un personnage en position de pouvoir et de reconnaissance", raconte la comédienne âgée de 31 ans. "Ça vient du fait qu’elle est douée et qu’elle connaît son métier. Mais aussi parce qu’elle a dû être dure avec elle-même pour survivre. Lorsque vous êtes une femme noire immigrée en Amérique, tout est un peu réuni contre vous."

Shaunette Renée Wilson a poussé un peu plus son engagement ces derniers jours en allant manifester à New York avec les militants du mouvement "Black Lives Matter", qui crient leur colère depuis la mort de George Floyd, le 25 mai dernier. La jeune femme, qui a publié de nombreuses photos sur les réseaux, repartagent également articles et vidéos sur la question des violences policières.