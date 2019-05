"The Voice" - L’ex-candidate à l’Eurovision Virginie Vetrano face à la transformiste Léona Winter : regardez leur battle en avant-première

Samedi soir, Jenifer a décidé de les opposer lors de l’une des battles les plus improbables – sur le papier – de l’histoire de l’émission. Ensemble, elles vont interpréter "No More Tears (Enough is Enough)", le tube disco de Barbara Streisand et Donna Summer, sorti en 1979. LCI vous propose de découvrir leur tête-à-tête en avant-première…