"The Voice 8" : on s'est incrusté aux répétitions avant le premier prime en direct

La pression n'est pas encore là et pour la retarder le plus possible, certains jouent la carte de l'humour. "Parfois, il y a des petits coups de stress et on a mal au ventre pendant deux minutes. Ça fait une petite boule de stress, ça monte, ça monte, puis on vomit et ça va mieux", nous lâche la fantasque Poupie, sans filtre. "On se prépare une petite tisane, une verveine", s'amuse l'équipe très urbaine et 100% masculine de Soprano qui liste avec humour "le sommeil, la méditation, les mots croisés et le yoga" parmi leurs meilleurs outils de préparation. Tous s'accordent à dire que cette étape sera un moyen de présenter une autre facette d'eux. "C’est un nouvel exercice, on doit plaire au public et pas seulement à notre coach. Du coup, on essaie tous de surprendre avec nos forces et aussi avec ce qu’on a pas encore montré", détaille Clément, qui avait déjà tenté sa chance dans l'émission il y a deux ans.