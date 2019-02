"The Voice 8" : ce premier candidat que Julien Clerc, Mika, Soprano et Jenifer vont s’arracher

On vous laisse encore patienter quelques jours pour découvrir son nom. L’un des premiers talents de la saison 8 de "The Voice" se dévoile dans un court teaser, mis en ligne par TF1. Derrière son piano, ce jeune homme au timbre sensuel interprète "Christine", le tube fédérateur de Christine & The Queens dans une version qui captive aussitôt le public de l’émission et les quatre coachs dans leurs incontournables fauteuils rouges.





"Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains", susurre cet OVNI musical pour lequel Jenifer, Mika, Soprano et Julien Clerc vont tous se retourner les uns après les autres, bluffés par sa maîtrise vocale. Il faut dire que la suite de sa performance, que nous avons pu découvrir en avant-première il y a quelques jours, va se révéler aussi énergique que réussie. Avec qui continuera-t-il l’aventure ? Suspense...