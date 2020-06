EN DIRECT - "The Voice 2020" est de retour : Cheyenne impressionne sur "Listen" de Beyoncé

L'AVIS DES COACHS





Cette fois-ci, ce sont Amel Bent et Lara Fabian qui sont debout ! Depuis Montréal, Lara Fabian salue "l'engagement" de Cheyenne. "Tu t'es lancée de la falaise avec cette incroyable voix que tu as. Pour moi, tu es The Voice. On est parti avec toi, on a volé avec toi. Bravo et merci", dit-elle à son talent par écran interposé. Amel Bent a eu "envie de hurler tellement c'est bon".