VIDÉO - "The Voice 2020" : venue de Montréal, Margau a fait redécouvrir ce tube de Jeanne Mas à Amel Bent

Mais sa version n'a rien à voir avec l'originale. Moins pop, plus douce. Marc Lavoine ne s'y trompe pas et se retourne avant le refrain. "Elle a un accent", note Pascal Obispo qui appuie à son tour sur son buzzer en fin de chanson avec Amel Bent et Lara Fabian. Cette dernière est une nouvelle fois très émue. "J’ai eu les larmes aux yeux directement et là, j'entends ta voix et tu viens du Québec. C’est fou comme j’ai un truc avec cet endroit", souligne la chanteuse qui se met immédiatement à parler avec l'accent du grand Nord. "Ça résonnait super fort alors c’est sûr que je te veux. Tu es une grande interprète, je serai vraiment très fière de travailler avec toi", insiste-t-elle.