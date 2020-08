"The Voice 2021" : Vianney devient coach, Florent Pagny de retour

CASTING - Pour fêter sa 10e saison, le télécrochet de TF1 renouvelle son équipe avec deux départs et deux arrivées dans les célèbres fauteuils rouges.

Il a officialisé sa prise de fonction avec un long texte digne d’une chanson qui aurait pu s’intituler "Il m’a fallu du temps", leitmotiv de son message. "Il m’a fallu du temps. Mais je suis heureux de vous annoncer que les talents de The Voice pourront compter sur moi cette année", a écrit sur Instagram Vianney, qui rejoint la saison 10 de l’émission de chant de TF1. Une première expérience de coach pour celui qui a déjà joué les mentors des talents de Kendji Girac dans la version kids lors des battles, qui seront diffusées dans les prochaines semaines sur TF1. "Il est très bon avec ses conseils. Il m’a bien aidé pour parler à ces petits enfants. Après sa séance de coaching, on les a déstressés un peu et on les a rendus un peu confiants", nous avait expliqué le coach de The Voice Kids à propos de son partenaire.

La rencontre avec tous les talents, et en particulier avec Abi, a été un pur cadeau, enrichissant et précieux - Pascal Obispo

Vianney reprend le fauteuil rouge laissé par Pascal Obispo, qui a expliqué son choix sur Twitter : "Je prépare depuis de longs mois un projet qui nécessite beaucoup de temps et d’implications de ma part, ce qui est momentanément incompatible avec l’engagement indispensable pour participer à l’émission et coacher de futurs talents, souligne-t-il. L’aventure The Voice a été grandiose, tant au niveau émotionnel que professionnel. La rencontre avec tous les talents, et en particulier avec Abi, a été un pur cadeau, enrichissant et précieux", dit encore celui qui a vu son talent l'emporter lors de la saison 9.

Amel Bent et Marc Lavoine rempilent

Les fauteuils musicaux se poursuivent avec le départ de Lara Fabian et le retour de Florent Pagny, coach historique présent lors des sept premières saisons. L'interprète de Savoir aimer a deux victoires à son actif, avec Stephan Rizon (saison 1) et Slimane (saison 5). Une concurrence de taille face au novice Vianney, qui - clin d'oeil - a assuré ses premières parties à ses débuts en 2014, et aux nouveaux arrivants de la saison passée, Marc Lavoine et Amel Bent, qui renouvellent l'aventure. Même si cette dernière a remporté la saison 6 de The Voice Kids avec Soan l'an dernier.

Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine seront les coachs de "The Voice 2021", dixième saison du télécrochet de TF1. − TF1

Aucune date de tournage pour les auditions à l'aveugle n'a encore été annoncée mais la diffusion est, elle, prévue pour 2021, comme l'indique le nom de la saison.

Delphine DE FREITAS