"The Voice 8" - Gjon's Tears : "Au moment où les fauteuils se retournent, je suis dans un autre monde"

Quelle est votre histoire avec la musique ?





Gjon's Tears : J’ai commencé à chanter vers l’âge de 8 ans. Puis un jour, mon grand-père qui vit au Canada est venu en Suisse. J’ai sorti mon piano, tapé dessus sans faire exprès et la chanson d’Elvis Presley "Can’t help falling in love" en est sortie. Il m’a dit qu’il l'adorait. Je l'ai apprise, je lui ai chantée et il s’est mis à pleurer. Il était très ému. Je me suis senti à ce moment-là comme un super-héros, j’avais vraiment l’impression d’avoir un super pouvoir. Ça m’a marqué à tel point que mon nom d’artiste, c’est Gjon’s Tears, "les larmes de Gjon". Mon grand-père m’a dit : "Il faut que tu continues là-dedans, je vais te trouver quelque chose. C’est ta destinée". Il est parti en Albanie, d’où nous sommes originaires, et un an plus tard il m’avait trouvé une place dans une émission à la télévision pour que je puisse y chanter. Ça a eu un effet boule de neige, j’ai enchaîné les émissions dont "Incroyable Talent" en Albanie, en France et en Suisse. Cette petite carrière musicale d’enfant s’est terminée à 12 ans, je crois. La mémoire des âges, c’est une catastrophe ! J’ai l’impression d’avoir 70 ans, c’est génial (il rit). Après, ce n’est pas que je n’avais plus du tout envie de faire de la musique mais j’ai appris à écouter. De 12 à 19 ans, je n’ai fait que ça. Ecouter plutôt qu’essayer de me produire.





Quelle chanson représente le mieux votre personnalité ?





C’est drôle parce que je crois que j’ai une chanson pour à peu près tout : celle que j'écoute avant de dormir, celle que je trouve la plus belle... Mais je n'ai jamais pensé à celle qui me représentait. C'est un peu compliqué (il rit) ! Je suis plutôt quelqu'un qui aime les contrastes. J'écoute David Bowie, Agar Agar, Queen, Céline Dion, Amy Winehouse mais aussi Philippe Katherine, Mozart, Beethoven, Rachmaninov. Je vais vous donner ma chanson préférée : "Wasting my young years" de London Grammar, la plus belle qui ait jamais été créée selon moi.