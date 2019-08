"The Voice Kids" revient ce soir : on a vu les premières images de cette nouvelle saison

Voilà qui mettra du baume au coeur des enfants qui ne voudraient pas reprendre le chemin de l'école. La nouvelle saison de "The Voice Kids" débarque sur TF1 ce vendredi 23 août à 21h05. Nous avions pu découvrir les premières images de l'émission le 25 juin aux côtés d'Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, très émus d'entendre à nouveau chanter les jeunes talents de cette sixième édition du télé-crochet toujours présentée par Nikos et Karine Ferri. S'ils se sont beaucoup amusés, les coachs ont été visiblement bouleversés par certains candidats. "Ce que vous avez vu, ce n'est rien encore", nous a glissé Patrick Fiori. "C'était une saison de folie"!





Qui succédera donc à Emma, 10 ans, qui a remporté le trophée en décembre dernier ? Une chose est sûre : le choix s'annonce difficile, tant le niveau des jeunes candidats est élevé cette année. "On a envoyé beaucoup plus d'enfants aux Battles", a expliqué Rémi Faure, le directeur des programmes de flux de TF1. "La richesse du casting a été incroyable. Les équipes des coachs seront donc un peu plus fournies", a-t-il confié.