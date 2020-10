"The Voice Kids" : testée positive au Covid-19, Jenifer ne sera pas en plateau pour la finale

"Du coup, je me suis isolée dans ma loge, préférant faire les coachings de mes talents en visio pour éviter tout contact", relate-t-elle. "Après avoir réalisé un test avec les médecins présents, les résultats sont tombés et je suis très triste de vous annoncer que je ne pourrai donc pas être présente sur le plateau", ajoute-t-elle.

Son fauteuil rouge restera vide. Jenifer ne sera pas aux côtés de "ses amis coachs et de leurs petits grands finalistes" de The Voice Kids ce samedi 10 octobre après avoir été testée positive au coronavirus. Sur Twitter, elle raconte ne pas s'être sentie très bien en arrivant aux répétitions jeudi.

La chanteuse corse n'abandonne pas pour autant les deux derniers membres de son équipe, Lissandro et Sarah. "Je continuerai à distance à les suivre, et demain (samedi, ndlr), j'interviendrai de la maison aussi, afin de les accompagner pour cette grande finale", insiste-t-elle. Un dispositif déjà testé par la production de l'émission. En juin, c'est en visioconférence depuis le Canada où elle était confinée que la coach Lara Fabian avait assisté au sacre du jeune Abi. Jenifer conclut son message en appelant ses abonnés à "se protéger et protéger les autres". "Ensemble, on va gagner contre ce virus", assure-t-elle.