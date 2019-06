VIDÉO - Au fait, pourquoi s'appelle-t-elle "Plan C" ? Camille Combal nous dit tout sur sa nouvelle émission

"On va découvrir Gims dans une situation qui n'est pas forcément attendue", s'amuse Camille Combal, qui a également convaincu Aya Nakamura de l'accompagner au volant de sa voiture. "J'en profite aussi pour lancer un appel à Jean-Jacques Goldman et à Stromae : venez dans le Carpool Karaoké, on vous mettra des boissons fraîches et des friandises. J'ai tous mes points et on vérifiera la pression des pneus avant, c'est promis !"





Mais au fait pourquoi "Plan C" ? "Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée du titre mais j'ai trouvé ça super. Après on m'a dit que ça faisait un peu plan cul (il rigole). Mais c'était trop tard, les dépliants étaient lancés ! Nous en fait l'idée c'était de dire, si vous n'avez pas de plan B vendredi soir, venez sur TF1 vous aurez un Plan C."