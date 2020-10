VIDÉO -"Être cheffe, je le considère comme une consécration" : Alix de "Koh-Lanta" se confie

Une nouvelle Alix est née... et il va falloir compter avec elle. Coach sportif et pompier volontaire dans les Bouches-du-Rhône, la jeune femme était en retrait depuis le début de "Koh-Lanta : les 4 Terres", dans l’ombre de Mathieu, le sportif éliminé à la surprise générale. Depuis son départ, elle a remporté la terrible épreuve des piloris lors du 5e épisode, avec à la clé la lourde tâche de former la nouvelle équipe jaune. Un cadeau empoisonné pour la suite de l’aventure ?

"Un cadeau empoisonné, oui et non", confie-t-elle à LCI.fr, dans la vidéo ci-dessus. "J’accepte de devoir mener mes troupes pour aller le plus loin possible. Même si derrière, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut être cheffe sans non plus être un tortionnaire. Il faut être à l’écoute de tous. Il faut retenir les choses constructives. Je le considère plus comme une consécration."