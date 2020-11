Laurent éliminé de "Koh-Lanta" : "Je pense qu'Alexandra a été manipulée"

Son départ a été quelque peu mouvementé. Laurent a été éliminé de "Koh-Lanta : les Quatre Terres" ce vendredi soir sur TF1. Ex-membre des Verts, le professeur d’histoire-géographie de 48 ans revient sur sa prise de bec avec Alexandra, ainsi que sur son aventure qu'il a, malgré tout, adorée.

Avez-vous été surpris par votre élimination ?

Je n'ai pas été surpris d’avoir été éliminé, mais des raisons pour lesquelles je l’ai été. Je n’ai jamais eu aucun problème avec Alexandra et là, elle me sort un truc qui date et qui n’est même pas vrai. Peut-être que des langues vertes lui ont glissé des choses à l'oreille ! Je pense qu'on l'a manipulée. C'est vrai que je ne suis pas quelqu’un qui parle beaucoup et vu la tronche que j’ai à la télé, je me dis que je dois faire peur ! Qu’elle ait pu fantasmer les choses et me prendre pour le grand stratège de la saison, ça me fait rire.

Avez-vous été déçu ou soulagé de quitter l'aventure ?

Il y a quelques semaines, j’aurais été soulagé. Mais là j’ai été déçu. Je m’étais blessé au genou et je n’étais plus dans l’optique de gagner. Mais j'étais remonté en puissance et j’avais retrouvé la pêche. Je pouvais peut-être revoir mes ambitions à la hausse, mais le sort me fait tomber avec Alix.

Les stratégies sur "Koh-Lanta", ce n'est pas épuisant à la longue ?

Avec les garçons, on n’a pas fait de stratégie. On n'est jamais venu me voir pour savoir qui j’allais éliminer. Sauf une fois pour Robin, parce qu’il y avait un collier en jeu.