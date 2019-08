VIDÉO - Les Mini Div, premier trio de l'histoire de "The Voice Kids", ont fait le show avec un titre disco

Une expérience qui fait désormais partie du passé. Les quatre coachs ont cette fois été séduits par leur interprétation dynamique à la chorégraphie millimétrée. "On a beaucoup travaillé", reconnaît Clara avant de montrer les pas à Jenifer, Amel Bent, Patrick Fiori et Soprano. Ce dernier reconnaît Marie et tente le tout pour le tout pour convaincre le trio, le premier de l'histoire de l'émission, de rejoindre son équipe. "Vous pouvez demander à Marie, on s'est régalés. Venez avec moi. On va danser, on va chanter, ça va être la folie", promet le Marseillais.