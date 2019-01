Shemar Moore : la star d'"Esprits criminels" tient enfin le premier rôle dans "S.W.A.T."

Lancé à l'automne 2017 outre-Atlantique, le show offre à l'acteur de 48 ans son premier premier rôle. Une consécration pour celui que les téléspectateurs ont découvert dans le soap "Les Feux de l'amour" en 1994. "Quand j'ai quitté 'Esprits criminels', je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas ce que serait la prochaine étape. Ma mère m'a donné une carte très simple et profonde à mon départ. Elle est sur ma cheminée et dit : 'Saute et le filet va apparaître'. J'interprète ça comme 'laisse ta foi être plus grande que ta peur. Crois en toi. Si tu crois vraiment, n'en parle pas, agis. Tu dois croire que le filet soit là. Crois que tu vas atterrir'. Et j'ai sauté", racontait-il à The Undefeated l'an dernier.