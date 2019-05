"The Voice 8" : Arezki et Geoffrey accélèrent le débit sur du MC Solaar, découvrez leur battle en avant-première

Même veste en jean. Mêmes cheveux bouclés. Et surtout même flow. Jenifer ne s'y est pas trop trompée en mettant face à face pour la deuxième phase des battles deux de ses talents les plus prometteurs. Arezki avait bluffé les coachs en accélérant le rythme déjà très rapide de "La valse à mille temps" de Jacques Brel lors des "K.O.".





Geoffrey, placé en zone rouge par Soprano lors de l'étape précédente, avait été volé par Jenifer qui avait dû batailler avec Mika et Julien Clerc pour le convaincre de la rejoindre. Alors imaginez bien qu'ensemble, les deux rappeurs de 21 et 19 ans ont retourné le plateau. Plus qu'un affrontement, c'est à un duo sans faille qu'ils se sont livrés sur "Sonotone", titre de la légende du rap français MC Solaar.