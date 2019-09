VIDÉO - "The Voice Kids" : Michel, la "bête de scène" fan de hard rock, a secoué les coachs avec du AC/DC

HIGHWAY TO HELL - L'adolescent de 13 ans a su séduire Jenifer et Patrick Fiori avec un genre musical bien trop rare dans le télécrochet de TF1. Une prestation pleine d'énergie sur le titre "T.N.T." qui lui a permis de se qualifier pour la suite de l'aventure.

À le voir haranguer le public, on croirait qu’il a fait ça toute sa vie. Michel n'a que 13 ans mais déjà une assurance sur scène à faire pâlir ses idoles. Passionné de hard rock, l'adolescent originaire de Carmaux, dans le Tarn, prévient d'entrer :"Mon point fort ? C'est la rock attitude". "Je n’aime pas trop les musiques trop calmes", confesse également celui qui avait peur d'Edith Piaf plus jeune.

Michel réussit sa mission en toute fin de chanson, en faisant se retourner Patrick Fiori et Jenifer. "Tu nous as intrigués, ce n’est pas un style musical qu’on a l’habitude d’entendre dans ce télécrochet", note cette dernière. Amel Bent, qui a pourtant qualifié Michel de "bête de scène" pendant sa prestation, n'a pas appuyé sur son buzzer, ne s'estimant "pas assez rock'n'roll" pour l'adolescent. Pour l'ensemble des coachs, la surprise est grande de découvrir le propriétaire de cette voix pleine d'énergie. "On s'attendait à un grand baraqué", s'amuse Soprano.

"Je ne m’attendais pas à toi", acquiesce Patrick Fiori, qui s'est replongé dans le passé pour éviter de refaire la même erreur. Et de laisser s'échapper un talent singulier :"Sur la saison 5, je m’en veux encore, j’ai laissé passer un jeune garçon qui nous a proposé des choses extraordinaires", se souvient le chanteur à propos d'un jeune fan de métal. Ce coup-ci, "dès les premières notes, j'ai compris. Je me suis dit 'non', cette fois ci 'non'. Je suis fier de toi, de cette musique que tu proposes parce que ça donne de la pêche aux gens", souligne-t-il à l'attention de Michel, qui finit par rejoindre son équipe, en s'excusant auprès de Jenifer. "Il va y avoir du feu dans mon équipe", s'enthousiasme le Corse. Alors vivement la suite !